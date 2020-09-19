"Динамо" на останніх хвилинах здобуло перемогу над аутсайдером УПЛ

"Львів" утримує клубну антирекордну безвиграшну серію в УПЛ, яка з 29 лютого триває 14 турів
З 7 червня "Динамо" якщо забиває голи в УПЛ, то не менше 2 м'ячів за гру
"Львів" не може забити в УПЛ 266 хвилин
Київське "Динамо" в матчі 3-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-ліги обіграло аутсайдера УПЛ, ФК "Львів". Поєдинок на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 3:1.
Кияни, виступивши експериментальним складом без когорти лідерів, перший тайм безуспішно намагалося розкрити ворота львів'ян.
Гості, після провалу від "Колоса" тижневої давини (0:4), діяли компактно і організовано в обороні, не давши "біло-синім" жодного шансу.
У перерві Містер зняв Леднева, Шепелєва, Андрієвського і Цітаішвілі, випустивши Буяльського, Шапаренка, Циганкова і Сидорчука, що відразу позначилося на результаті.
Супрягу збили в штрафній і Циганков майстерно реалізував пенальті – 1:0.
Після замін відчутно налагодилася комбінаційна гра у динамівців. Особливо проявляв активність Циганков, який постійно знаходиться в центрі подій.
"Динамо" розслабилося і на 62-й хвилині отримало гол. Після навісу зі штрафного Кравчук пробив головою. Бущан відбив перед собою, але хорватський легіонер Макс Челіч заштовхав м'яч у ворота господарів – 1:1.
Розв'язка наступила на останніх хвилинах, коли Шапаренко ідеальним ударом зі штрафного приніс перемогу своїй команді – 2:1. Уже в компенсований час нокаут оформив Супряга – 3:1.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 вересня підопічні Луческу зіграють перший матч плей-офф Ліги чемпіонів проти "Гента". Був опублікований список каналів, які покажуть цю зустріч.