"Динамо" на останніх хвилинах здобуло перемогу над аутсайдером УПЛ

Київське "Динамо" в матчі 3-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-ліги обіграло аутсайдера УПЛ, ФК "Львів". Поєдинок на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 3:1.

Кияни, виступивши експериментальним складом без когорти лідерів, перший тайм безуспішно намагалося розкрити ворота львів'ян.

Гості, після провалу від "Колоса" тижневої давини (0:4), діяли компактно і організовано в обороні, не давши "біло-синім" жодного шансу.

У перерві Містер зняв Леднева, Шепелєва, Андрієвського і Цітаішвілі, випустивши Буяльського, Шапаренка, Циганкова і Сидорчука, що відразу позначилося на результаті.

Супрягу збили в штрафній і Циганков майстерно реалізував пенальті – 1:0.

Після замін відчутно налагодилася комбінаційна гра у динамівців. Особливо проявляв активність Циганков, який постійно знаходиться в центрі подій.

"Динамо" розслабилося і на 62-й хвилині отримало гол. Після навісу зі штрафного Кравчук пробив головою. Бущан відбив перед собою, але хорватський легіонер Макс Челіч заштовхав м'яч у ворота господарів – 1:1.

Розв'язка наступила на останніх хвилинах, коли Шапаренко ідеальним ударом зі штрафного приніс перемогу своїй команді – 2:1. Уже в компенсований час нокаут оформив Супряга – 3:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 вересня підопічні Луческу зіграють перший матч плей-офф Ліги чемпіонів проти "Гента". Був опублікований список каналів, які покажуть цю зустріч.