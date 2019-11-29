"Динамо" може підписати чемпіона світу – ЗМІ

Київське "Динамо" зацікавлене в підписанні контракту із захисником молодіжної збірної України Данилом Безкоровайним, який у 2019 році виграв чемпіонат світу серед футболістів до 20 років.

Данило Безкоровайний

Як повідомляють "Футбольні трансфери", молодий український футболіст, який зараз виступає в складі словацького клубу "ДАК", може повернутися на батьківщину і підписати контракт з "Динамо". Ціна питання – 1 млн євро.

Наразі Безкоровайний стабільно грає в чемпіонаті Словаччини і Кубку країни. З серпня він провів за "основу" "ДАКа" 14 офіційних матчів на позиції лівого центрального захисника, жодного разу не залишившись на лавці чи поза заявкою.

"ДАК" наразі, після 16-ти турів, посідає друге місце в чемпіонаті Словаччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий футбольний журналіст Артем Франков знайшов дивні нюанси у грі київського "Динамо" в матчі з "Мальме", в якому віцечемпіон України програв на останніх секундах.

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