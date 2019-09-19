Динамо – Мальме: дивитися онлайн матч Ліги Європи

Віце-чемпіон України київське "Динамо" у четвер, 19 вересня, стартує в груповому турнірі Ліги Європи.

Команда Олексія Михайличенка, яка вже шість ігор поспіль не знає смаку перемог, на полі НСК "Олімпійський" зіграє зі шведським "Мальме". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Мальме. Початок гри – о 19:55.

ДЕ ДИВИТИСЯ ДИНАМО – МАЛЬМЕ

Побачити протистояння української та шведської команд можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1". Тут показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю журналістів та експертів.

Крім того, трансляцію з Києва у своїй ефірній сітці запланував російський мовник "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – МАЛЬМЕ

Фаворитом поєдинку букмекери вважаються господарі поля. Ставки на перемогу "Динамо" приймаються з коефіцієнтом 1,83.

Нічия оцінюється котируванням 3,50. А показники на успіх шведського колективу досягають рівня 4,40.

ХТО РОЗСУДИТЬ ДИНАМО – МАЛЬМЕ

Обслуговувати зустріч довірили бригаді арбітрів з Північної Македонії, яку очолює Александар Ставрев.

Допомагати йому будуть лайнсмени Мар'ян Кіровськи та Деян Костадінов. Роль четвертого арбітра виконає Дімітар Мечкаровскі.

Олексій Михайличенко

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Олексій Михайличенко, головний тренер "Динамо":

– Радує, що багато травмованих повертаються до обойми. Попов повернувся і провів два тренування, Шапаренко теж почав тренуватися. Гру з "Мальме" пропускає Бурда. Навіть Самбрано зі збірної приїхав в гарному настрої і працює. На даний момент скаржитися нема на що. У нас попереду низка важливих матчів, тому нам не завадить велика обойма. Фізичний стан дозволяє досягати результату в цих іграх.

Уве Рьослер, головний тренер "Мальме":

– Найбільша проблема для нас напередодні цього поєдинку полягає в тому, що у нас просто не буде часу на тренування – ми встигнемо тільки відновити команду після матчу з "Норчепінгом" і вирушити до Києва. Але, повторюся, ми заклали відмінний фундамент підготовки, так що впевнений, що ми і психологічно і фізичним будемо готові до майбутньої зустрічі.

ОРІЄНТОВНІ ОКЛАДИ

"Динамо": Бойко – Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзьора, Кадірі, Буяльський, Гармаш, де Пена, Циганков, Родрігес

"Мальме": Далін – Кнудсен, Нільсен, Ларссон, Бейме, Рієкс, Левицькі, Баширу, Траустасон, Антонссон, Розенберг

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс пригрозив штрафними санкціями гравцям команди перед стартом у Лізі Європи.

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