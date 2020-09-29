"Динамо" – "Гент": дивитися онлайн матчу плей-оф Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" у вівторок, 29 вересня, проведе відповідний кваліфікаційний матч плей-оф Ліги чемпіонів.

Після перемоги на виїзді 1:2 підопічні Мірчі Луческу візьмуть суперника на НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Гент. Початок – о 22:00.

ДЕ ДИВИТИСЯ ДИНАМО – ГЕНТ

Побачити один з найважливіших матчів сезону для "біло-синіх" можна буде завдяки трансляції на телеканалі "Футбол 1", де показ гри буде супроводжувати традиційна аналітична студія.

Крім того, прямий ефір зі столиці України проведуть російський мовник "Матч ТВ" і білоруський "Білорусь 5".

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – ГЕНТ

Явним фаворитом букмекери вважають київську команду, ставки на перемогу якої в основні 90 хвилин приймаються з коефіцієнтом 1,85.

Нічия оцінюється котируванням 3,40. А показники на успіх бельгійців досягають рівня 3,90.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч довірили польській бригаді арбітрів, яку очолює досвідчений Шимон Марчіняк.

Допомагати йому будуть лайнсмени Томаш Лісткевич і Павло Сокольницькі. Роль четвертого рефері виконає Павло Рачковські. Крім того, на грі буде працювати система відеодопомоги суддям, за роботою якої буде стежити Павєл Гіль.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мірча Луческу, головний тренер "Динамо":

– Найважливіше – забути рахунок першого матчу. Природно, треба пам'ятати про гру, атмосферу, настрой, який суперник протистоїть нам. А ось про результат треба забути. Емоції – це частина моєї професії, частина футболу. Заради них я і повернувся в футбол. Хочу, щоб всі наші вболівальники передали через телевізор бурю позитивних емоцій нашим гравцям. Раділи грі і, врешті-решт, підсумковому результату. Зараз складно, звичайно, оскільки в футбол грають в першу чергу для глядачів, вони дають імпульс, заряджають так звані батареї гравців. Але професійні футболісти повинні вміти самі заряджати ці "батареї", знаходити в собі енергетичну силу, щоб грати і без глядачів.

Вім де Деккер, головний тренер "Гента":

– Моральний стан команди на даний момент хороший. З "Динамо" грати важко, але ми знаємо, як грати з "Динамо", за результатами минулої гри ми зробили певні висновки, постараємося це застосувати. У нас є стимул грати у Лізі чемпіонів, ми постараємося зробити все, що від нас залежить, щоб досягти цього. Одна із сильних сторін "Динамо" Луческу в тому, що вони сідають низько, а потім тікають в контратаку. Ми повинні бути до цього готові і шукати свій шанс.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Динамо": Бущан – Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв, Сидорчук, Родрігес, Шапаренко, Буяльський, Де Пена, Супряга

"Гент": Руф – Кастро-Монтес, Пластун, Нгадеу-Нгаджу, Фортуна, Овусу, Дорш, Кумс, Кляйндінст, Оджіджа-Офоє, Депуатр

ПЕРШИЙ МАТЧ

Кияни здобули виїзну перемогу в Генті завдяки голам Владислава Супряги та Карлоса Де Пени.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український нападник "Гента" Роман Яремчук прийняв рішення залишити команду, через що пропустить матч-відповідь з "Динамо".