Динамо - Челсі: онлайн відео голів

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи київське "Динамо" приймає лондонський "Челсі". Поєдинок проходить на стадіоні НСК "Олімпійський".

Кияни дуже жваво почали зустріч, проте вже на п'ятій хвилині пропустили гол в свої ворота. Після розіграшу стандарту м'яч прилетів прямо на ногу Жиру, який з лінії воротарського вразив володіння Дениса Бойка.

Динамо - Челсі

"Динамо" Україна – "Челсі" Англія 0:2

"Динамо" – Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Сідклей, Сидорчук, Шепелєв, Гармаш, Циганков, Шапаренко, Кендзера.

"Челсі" – Аррісабалага, Рюдігер, Алонсо, Дзаппакоста, Крістенсен, Лофтус-Чик, Ковачич, Вілліан, Канте, Хадсон-Одоі, Жиру.

Гол: 0:1 – 5 Жиру,

0:2 - 33 Жиру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Союз європейських футбольних асоціацій ( УЄФА ) відповів на заяву головного тренера "Челсі" Маурісіо Сарри про неякісне і травмонебезпечних газоні на НСК "Олімпійський" в Києві.

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