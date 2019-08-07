Динамо – Брюгге: названо фаворита на вихід до наступного кола Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" після поразки в Брюгге (1:0), на думку аналітиків, практично втратило шансів на вихід в наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.

Відразу після матчу, який відбувся 6 серпня, букмекери оновили свої котирування на результат протистояння. Якщо перед першою зустріччю бельгійців і українців коефіцієнти на вихід команд до плей-офф був однаковий, то тепер явна перевага віддається "Брюгге".

Динамо – Брюгге

Поставити на прохід бельгійського колективу до наступного етапу можна з коефіцієнтом 1,36. А ось підсумковий успіх "Динамо" оцінюється котируванням 3,15.

Нагадаємо, київське "Динамо" програло на виїзді "Брюгге", пропустивши єдиний м'яч з пенальті. Гра у відповідь відбудеться на НСК "Олімпійський" 13 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після невдачі в Бельгії безгольову серія динамівців у єврокубках досягла вражаючої позначки.

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