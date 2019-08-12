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Динамо – Брюгге: де і за скільки купити квитки на матч Ліги чемпіонів

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Віце-чемпіон України київське "Динамо" у вівторок, 13 серпня, проведе один з найважливіших матчів нового футбольного сезону.

У матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів підопічні Олександра Хацкевича зіграють на НСК "Олімпійський" з бельгійським "Брюгге". Початок зустрічі – о 20:30.

Динамо – Брюгге

Динамо – Брюгге

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Де дивитися онлайн Динамо - Брюгге: розклад трансляцій кваліфікації Ліги чемпіонів

ДЕ КУПИТИ КВИТКИ НА ДИНАМО – БРЮГГЕ

Вболівальники зможуть підтримати "біло-синіх" на трибунах головної арени країни. Придбати тікети на перший поєдинок сезону в єврокубках можна в касах "Олімпійського", стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського, а також на порталі esport.in.ua.

Також квитки на матч "Динамо" – "Брюгге" можна купити онлайн через офіційний сайт НСК "Олімпійський".

Динамо – Брюгге: де і за скільки купити квитки на матч Ліги чемпіонів

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ КВИТКИ НА ДИНАМО – БРЮГГЕ

Квитки на гру доступні в наступних цінових категоріях: 60, 120, 250, 300, 400, 500, 800 і 1000 гривень.

Нагадаємо, в першому матчі в Брюгге кияни зазнали мінімальної поразки, пропустивши єдиний гол з пенальті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" поступилося донецькому "Шахтарю" в Прем'єр-лізі, а сама зустріч третього туру першості завершилася бійкою.

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Теми
Динамо – Брюгге Ліга чемпіонів
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Брюгге
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