"Динамо" – АЗ: огляд матчу Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" здобуло суху перемогу 2:0 над нідерландським АЗ в матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів і вийшло в плей-офф.

Зустріч на НСК "Олімпійський" пройшла за ігрової переваги гостей, якi більшу частину часу володіли м'ячем, але в підсумку пропустили два голи.

Підопічні Мірчі Луческу ідеально скористалися двома грубими помилками клубу з Алкмара.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на огляд поєдинку.

"Динамо" Україна – АЗ Алкмар Нідерланди 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 49 Родрігес, 2:0 – 86 Шапаренко.

Динамо – Бущан, Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв, Шапаренко (Ледньов, 90), Сидорчук, де Пена, Буяльський (Андрієвський, 79), Родрігес, Супряга (Вербич, 74).

АЗ Алкмар – Бізот, Влар (Сугавара, 80), Свенссон, Вейндал, Копмейнерс, де Віт, Мідтше (Дрейф, 66), Стенгс, Класі, Гудмундссон (Ідрісса, 58), Боада.

Попередження: Буяльський (15), Родрігес (19), Стенгс (33), Класі (83), Кендзьора (85), Ідрісса (85).

Зустрічі плей-офф ЛЧ заплановані на 22/23 – 29/30 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня "Динамо" в матчі другого туру української Прем'єр-ліги на своєму полі не змогло обіграти чернігівську "Десну" (0:0).

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