Дешево й сердито: збірна України потрапила на дно рейтингу Євро-2020

Збірна України має один із найдешевших за ціною складів виконавців серед всіх учасників фінальної частини Євро-2020.

Підопічні Андрія Шевченка в рейтингу найдорожчих команд турніру – лише на 18-му місці з 20 збірних, які завоювали путівки на Євро. Такі дані оприлюднила "Команда 1" з посиланням на Transfermarkt.

Найдорожчою за складом є збірна Англії (1,25 млрд євро). На другому місці – Іспанія (933 млн євро). На третьому – Франція (895 млн євро). Всі футболісти збірної України разом узяті тягнуть всього-на-всього на 125 млн євро. Нижче в списку лише команди Чехії (115 млн євро) і Фінляндії (35 млн євро).

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України зіграє з Нідерландами та Австрією на Євро-2020.

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