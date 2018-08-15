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У Держдумі РФ зажадали розправи над Хачеріді

5.1тЧитати новину російською

Російський депутат Дмитро Свіщов вирішив звернутися до УЄФА в зв'язку з епізодом за участю захисника збірної України і грецького ПАОКа Євгена Хачеріді. Наш співвітчизник після закінчення матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів показав вболівальникам московського "Спартака" щитки з прапором України, чим розлютив росіян.

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Чиновник зажадав покарання Євгена. "Ясно, що це очевидна провокація. Хтось попросив його зробити це, або це було скоєно за власним бажанням - незалежно від цього Хачеріді повинен бути покараний. УЄФА зобов'язаний відреагувати на цю витівку атлета і покарати його", - цитує Свіщова Championat.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії гравця національної збірної нашої країни Євгена Хачеріді назвали невихованим через прапор України.

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Євген Хачеріді
Об'єкти
Спартак МоскваПАОК
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