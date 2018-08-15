У Держдумі РФ зажадали розправи над Хачеріді

Російський депутат Дмитро Свіщов вирішив звернутися до УЄФА в зв'язку з епізодом за участю захисника збірної України і грецького ПАОКа Євгена Хачеріді. Наш співвітчизник після закінчення матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів показав вболівальникам московського "Спартака" щитки з прапором України, чим розлютив росіян.

Чиновник зажадав покарання Євгена. "Ясно, що це очевидна провокація. Хтось попросив його зробити це, або це було скоєно за власним бажанням - незалежно від цього Хачеріді повинен бути покараний. УЄФА зобов'язаний відреагувати на цю витівку атлета і покарати його", - цитує Свіщова Championat.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії гравця національної збірної нашої країни Євгена Хачеріді назвали невихованим через прапор України.