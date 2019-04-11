Депутат назвав Зозулю неонацистом: іспанці встали на захист українця

Іспанська політик Пабло Іглесіас назвав українського футболіста іспанського клубу "Альбасете" Романа Зозуля неонацистом і расистом

Роман Зозуля Football.ua

"Було б прийнятним для Німеччини найняти гравця, який зробив нацистський салют або носить татуювання у вигляді свастики? У разі Зозулі, ми не говоримо про футболіста з якимось ідеологічними поглядами, яких він дотримуватися і захищає. Ми говоримо про неонацистів. Ми говоримо про расизм. Те, що завдає великої шкоди футболу. Ось чому я вважаю, що шанувальники "Райо" показали приклад демократичної прихильності ", – заявив депутат в інтерв'ю Marca.

В "Альбасете", за який виступає Роман Зозуля, відразу виступили з заявою, в якій засудили слова Іглесіаса.

"Рада директорів і вся родина, що входить до складу "Альбасете", хоче висловити свою одностайну підтримку Роману Зозулі. Його поведінка за ці двадцять місяців як члена Клубу було справжнім прикладом для всіх. Як в роздягальні, так і в підтримці соціальних проектів, які просуває "Фонд Альбасете Баломпіе" з метою створення більш справедливого і рівноправного суспільства за допомогою спорту", – йдеться в заяві клубу.

Comunicado del Albacete Balompié en respuesta a las declaraciones vertidas por @Pablo_Iglesias_ sobre nuestro jugador Roman Zozulia en @marca https://t.co/GoFj9cXmI2 pic.twitter.com/S3PYLrHkgo - Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 11 квітня 2019 р

Крім того, в "Альбасете" пообіцяли надати Роману Зозулі юридичну підтримку в разі, якщо гравець вирішить звернутися до суду для захисту своєї честі, гарантованої Конституцією Іспанії та верховенством права.

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Нагадаємо, Зозуля перейшов в "Райо Вальєкано" в лютому 2017 го року. Місцеві ультрас закликали футболіста збірної України забиратися геть, назвавши його нацистом.

В результаті серйозного цькування, Зозуля змушений був повернутися в свій колишній клуб - "Бетіс"

Влітку 2017 року на правах вільного агента Зозуля перейшов в "Альбасете", де поступово став одним з лідерів команди.

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