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19 лютого • оновлено в 18:34
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Депресія, випадало волосся: одноклубник Малиновського зробив зізнання про Україну

3.3т
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Партнер українця Руслана Малиновського по "Аталанті" Алехандро Гомес розповів, як "жахливо" йому жилося в Харкові під час виступів за місцевий "Металіст".

"Безперечно, виступи за "Металіст" дали мені ще дещо, адже я дійсно багато страждав. Ми не могли приймати ванну, тому що вода була забруднена, моя дружина була в жахливій депресії, у неї випадало волосся. Ми не могли готувати, чистити зуби через воду, війну, невідомий світ", – цитує слова Гомеса видання El Pais.

Алехандро Гомес

Алехандро Гомес

Він також додав, що, можливо, саме "ці страждання допомогли йому зміцнити характер". Нагадаємо, що за "Металіст" аргентинець виступав в сезоні 2013/14, зігравши 24 матчі за клуб. На його рахунку 4 голи та 6 результативних передач.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст донецького "Металурга" та "Дніпра" Даніло зізнався, що відчув справжній шок, опинившись в Україні.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Харків
Теги
ФК Аталанта ФК Металіст
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Ишь шо захотел, помыться и зубы почистить, не принято это в Украине.
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