Дебати Порошенка та Зеленського: в мережі згадали епічне відео з НСК "Олімпійський"

На столичному НСК "Олімпійському" в п'ятницю, 19 квітня, відбудуться дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Початок заходу заплановано на 19:00. OBOZREVATEL веде онлайн-трансляціяю дебатів.

У мережі згадали найбільш епічний до сьогодні день в новітній історії "Олімпійського", коли увага всієї України була прикута до головної арени країни. 11 червня 2012 року збірна України проводила тут стартовий матч домашнього для себе чемпіонату Європи з футболу.

Команда Олега Блохіна приймала в Києві шведів. Та гра подарувала Україні і переповненому стадіону неймовірні емоцій – "жовто-сині", пропустивши першими від Златана Ібрагімовича, потім зусиллями Андрія Шевченка, який зробив дубль, добули історичну перемогу.

Пропонуємо вашій увазі емоційне відео того дня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, навколо НСК "Олімпійський" почали зводити металеві конструкції напередодні дебатів Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Вхід на арену для глядачів буде відкрито з 16:00.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!