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Де дивитися "Вест Хем" - "Манчестер Сіті": розклад трансляцій 1-го туру АПЛ

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"Вест Хем" в першому турі чемпіонату Англії з футболу в Прем'єр-лізі прийме "Манчестер Сіті". Зустріч пройде на Олімпійському стадіоні в Лондоні і розпочнеться 10 серпня о 14:30.

Де дивитися "Вест Хем" - "Манчестер Сіті": розклад трансляцій 1-го туру АПЛ

За всю історію команди між собою провели 109 матчів. 55 раз перемогу святкувала манкуніанського команда, 37 - лондонська. Ще 17 поєдинків завершилися внічию.

Всі любителі АПЛ зможуть побачити боротьбу українців Андрія Ярмоленка ("Вест Хем") проти Олександра Зінченка ("МанСіті") на ірландському телеканалі Setanta Sports Ukraine, який з 1 серпня розпочав мовлення і в нашій країні.

Побачити Setanta Sports Ukraine можна завдяки ОТТ-сервісам Megogo, Sweet TV, Divan TV, OLL.tv і YOUTV, де потрібно оформити платну підписку.

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Нагадаємо, що в минулому сезоні Зінченко разом з "МанСіті" став чемпіоном Англії і виграв Кубок ліги, а в травні 2019 завоював Кубок Англії.

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Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія Лондон
Теги
ФК Манчестер Сіті ФК Вест Хем
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