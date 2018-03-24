Де дивитися Україна - Японія: розклад трансляцій футбольного матчу

Збірна України з футболу у вівторок, 27 березня, проведе другий матч в 2018 році. На поле стадіону "Моріс Дюфран" в Льєжі підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з командою Японії.

"Обозреватель" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Японія Початок зустрічі - о 15:20 за київським часом.

Підтримати "жовто-синіх" в спарингу з азіатською командою можна буде завдяки трансляції на загальнонаціональному каналі "Україна". Крім того, ефір з Бельгії проведе спеціалізований "Футбол 1".

Відзначимо, що збірна Японії є учасником чемпіонат світу-2018. Команда Вахід Халілходжич виступить в групі H, де її суперниками будуть команди Колумбії, Сенегалу і Польщі.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 23 березня, Україна зіграла внічию 1:1 з Саудівською Аравією.