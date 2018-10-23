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Де сьогодні дивитися Шахтар — Манчестер Сіті: розклад трансляцій Ліги чемпіонів

18.3тЧитати матеріал російською

Донецький "Шахтар" у третьому турі Ліги чемпіонів зіграє вдома з англійським "Манчестер Сіті". Поєдинок у Харкові на ОСК "Металіст" пройде у вівторок, 23 жовтня.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Манчестер Сіті". Початок зустрічі — о 22:00.

"Шахтар" — "Манчестер Сіті"

Шанувальники футболу, які не потраплять на стадіон, зможуть підтримати команду Паулу Фонсека біля екранів ТБ. У прямому ефірі гру "оранжево-чорних" проти чемпіона англійської Прем'єр-ліги покажуть український телеканал "Футбол 1" і російський "Матч! Футбол 2".

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У записі матч буде доступний 24 жовтня на каналі "Футбол 2" о 08:15 і на каналі "Матч! Футбол 3" — о 08:05.

Нагадаємо, що ігри перших двох турів завершилися для "гірників" нічиїми. У першому турі з німецьким "Хоффенхаймом" (2:2), а в другому — з французьким "Ліоном" (2:2).

Читайте всі новини по темі "Шахтар - Манчестер Сiтi" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Шахтар - Манчестер СiтiЛіга чемпіонів
Місце
УкраїнаХарків
Об'єкти
ФК Манчестер СітіФК Шахтар
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