Де сьогодні дивитися Шахтар — Манчестер Сіті: розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" у третьому турі Ліги чемпіонів зіграє вдома з англійським "Манчестер Сіті". Поєдинок у Харкові на ОСК "Металіст" пройде у вівторок, 23 жовтня.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Манчестер Сіті". Початок зустрічі — о 22:00.

"Шахтар" — "Манчестер Сіті"

Шанувальники футболу, які не потраплять на стадіон, зможуть підтримати команду Паулу Фонсека біля екранів ТБ. У прямому ефірі гру "оранжево-чорних" проти чемпіона англійської Прем'єр-ліги покажуть український телеканал "Футбол 1" і російський "Матч! Футбол 2".

У записі матч буде доступний 24 жовтня на каналі "Футбол 2" о 08:15 і на каналі "Матч! Футбол 3" — о 08:05.

Нагадаємо, що ігри перших двох турів завершилися для "гірників" нічиїми. У першому турі з німецьким "Хоффенхаймом" (2:2), а в другому — з французьким "Ліоном" (2:2).