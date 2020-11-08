Де дивитися Польща – Україна: розклад трансляцій футбольного матчу

Збірна України з футболу в середу, 11 листопада, проведе гостьовий товариський матч проти національної команди Польщі.

Поєдинок на стадіоні Шльонський в Хожуві почнеться о 21:35. Зустріч пройде в рамках підготовки української команди до поєдинків Ліги націй проти збірних Німеччини і Швейцарії 14 і 17 жовтня відповідно.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію гри Польща – Україна.

Побачити битву можна буде в ефірі загальнонаціонального каналу "Україна" і спеціалізованого "Футбол 1", де показ гри буде супроводжуватися традиційною аналітичною студією. Крім того, трансляцію в своїй ефірній сітці запланував російський мовник "Матч! Футбол 2".

Нагадаємо, що в жовтні підопічні Андрія Шевченка розгромно програли Франції в товариському матчі з рахунком 1:7, потім в Лізі націй мінімально поступилися Німеччині (1:2) і сенсаційно здобули перемогу над Іспанією (1:0).