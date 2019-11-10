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11 листопада • оновлено в 00:11
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Де дивитися онлайн Україна – Естонія: по якому каналу товариський матч

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У середу, 14 листопада, збірна України з футболу проведе товариський матч проти команди Естонії. Команда Андрія Шевченка зіграє в Запоріжжі на "Славутич-Арені".

ОBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Естонія. Початок – о 19:00.

Де дивитися онлайн Україна – Естонія: по якому каналу товариський матч

Ті, хто не встигнуть купити квитки на гру, зможуть підтримати українську збірну завдяки трансляції на каналі "Футбол 1". Показ буде супроводжуватися аналітичною студією за участю журналістів та експертів.

У записі зустріч буде доступна 15 листопада на "Футбол 2" о 10:30 і на "Футбол 1" о 16:30.

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Нагадаємо, що Україна, обігравши в Києві Португалію, достроково оформила вихід до фінальної частини Євро-2020, посівши підсумкове перше місце в таблиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко прийняв рішення внести зміни в склад команди, який готуватиметься до ігор з Естонією (14 листопада) і Сербією (17 листопада).

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Місце
Україна Запоріжжя
Тег
Збірна України з футболу
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