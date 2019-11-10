Де дивитися онлайн Україна – Естонія: по якому каналу товариський матч

У середу, 14 листопада, збірна України з футболу проведе товариський матч проти команди Естонії. Команда Андрія Шевченка зіграє в Запоріжжі на "Славутич-Арені".

ОBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Естонія. Початок – о 19:00.

Ті, хто не встигнуть купити квитки на гру, зможуть підтримати українську збірну завдяки трансляції на каналі "Футбол 1". Показ буде супроводжуватися аналітичною студією за участю журналістів та експертів.

У записі зустріч буде доступна 15 листопада на "Футбол 2" о 10:30 і на "Футбол 1" о 16:30.

Нагадаємо, що Україна, обігравши в Києві Португалію, достроково оформила вихід до фінальної частини Євро-2020, посівши підсумкове перше місце в таблиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко прийняв рішення внести зміни в склад команди, який готуватиметься до ігор з Естонією (14 листопада) і Сербією (17 листопада).

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!