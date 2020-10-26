Де дивитися онлайн "Шахтар" – "Інтер": розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" у вівторок, 27 жовтня, проведе другий матч групового турніру Ліги чемпіонів.

Після сенсаційної перемоги над "Реалом" підопічні Луїша Каштру на полі НСК "Олімпійський" зіграють з міланським "Інтером". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Інтер. Початок – о 19:55.

Побачити поєдинок можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі "Футбол 1", де показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія. Також гру покаже відеосервіс Megogo.

Крім того, трансляцію з Києва проведуть російський мовник "Матч! Футбол 2" і білоруський "Білорусь 5. Інтернет".

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" сенсаційно втратив очки в матчі з полтавською "Ворсклою" у 7-му турі УПЛ, граючи майже півгодини другого тайму у більшості.