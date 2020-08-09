Де дивитися онлайн Шахтар - Базель: розклад трансляцій 1/4 фіналу Ліги Європи

ФК Шахтар зіграє в чвертьфіналі з Базелем.

Чемпіон України донецький "Шахтар" у вівторок, 11 серпня, проведе поєдинок 1/4 фіналу Ліги Європи зi швейцарським "Базелем".

Зустріч пройде в Гельзенкірхені на стадіоні "Фельтенс-Арена". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію гри Шахтар – Базель. Початок – о 22:00 за київським часом.

Через пандемії коронавiрусу з цієї стадії Ліги Європи команди будуть проводити по одному матчу.

Побачити протистояння можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1", де показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.

Крім того, трансляцію з Німеччини в своїй ефірній сітці запланували російські "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2".

Як стало відомо за підсумками жеребкування, чемпіон України в разі виходу в півфінал зіграє з переможцем пари "Інтер" – "Байєр".

Нагадаємо, що донецький клуб в 1/8 фіналу впевнено пройшов німецький "Вольфсбург".

Перший поєдинок між цими командами в Німеччині на стадіоні "Фольксваген-Арена" 12 березня завершився з рахунком 1:2 на користь українців. Матч-відповідь донеччани також виграли (3:0).