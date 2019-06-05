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Де дивитися онлайн Португалія — Швейцарія: розклад трансляцій півфіналу Ліги націй

1.1тЧитати матеріал російською

У Порту в середу, 5 червня, стартує перший в історії Фінал чотирьох Ліги націй. За трофей поборються збірні Португалії, Нідерландів, Швейцарії та Англії.

Першими у боротьбу вступлять господарі фінального раунду і швейцарська команда. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Драгау". Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

Побачити півфінальне протистояння Ліги націй можна буде на телеканалі "Футбол 1". Тут показ матчу супроводжуватиме традиційна аналітична студія.

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Крім того, трансляцію з Порту організовують російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1"і казахстанський "Казспорт"/"QAZSPORT".

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу U-20, у якому 7 червня зіграє з Колумбією.

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Тема
Ліга націй
Місце
Португаліяпорту
Теги
збірна Португалії з футболузбірна Швейцарії з футболу
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