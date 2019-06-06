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Де дивитися онлайн Нідерланди — Англія: розклад трансляцій півфіналу Ліги націй

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Збірні Нідерландів та Англії зіграють у другому півфіналі Ліги націй, Фінал чотирьох якої напередодні стартував у Порту.

"Помаранчеві" та "Три леви" зустрінуться у Гімарайнш у четвер, 6 червня. Початок зустрічі на стадіоні "Афонсу Енрікіш" — о 21:45 за київським часом.

Побачити протистояння можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі "Футбол 1". Тут показ зустрічі супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участі експертів і журналістів.

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Також гру покажуть у прямому ефірі російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", де вболівальники зможуть почути авторитетні думки аналітиків. Крім того, трансляцію з Португалії у своїй сітці запланував казахстанський спеціалізований канал "Казспорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Кріштіану Роналду зробив хет-трик у матчі зі Швейцарією і вивів збірну Португалії до фіналу Ліги націй.

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Тема
Ліга націй
Місце
ПортугаліяГімарайнш
Теги
Збірна Голландії з футболузбірна Англії з футболу
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