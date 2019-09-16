Де дивитися онлайн Наполі — Ліверпуль: розклад трансляцій матчу Ліги чемпіонів

У вівторок, 17 вересня, чинний переможець Ліги чемпіонів "Ліверпуль" стартує у новому сезоні матчем 1-го туру групового етапу з "Наполі" на виїзді.
Цікаво, що ці команди були суперницями і минулої осені, перебуваючи в одній групі ЛЧ.
Лідер "Червоних" Мохаммед Салах в очікуванні старту в новому турнірі
Незважаючи на тріумф "Червоних" в травні, груповий етап рік тому складався для "Ліверпуля" непросто. Якби в заключному турі голкіпер англійського клубу Аліссон не відбив удар форварда "Наполі" Міліка в доданий час, "Червоні" залишилися б без плей-офф, пропустивши вперед "Наполі". Тепер неаполітанці можуть поквитатися з чемпіоном.
О КОТРІЙ "НАПОЛІ" – "ЛІВЕРПУЛЬ"
Матч однієї з найцікавіших італійських команд із чинним володарем трофею ЛЧ розпочнеться на стадіоні "Сан-Паоло" в Неаполі – о 22:00 за київським часом.
ДЕ ДИВИТИСЯ "НАПОЛІ" – "ЛІВЕРПУЛЬ"
Пряма трансляція протистояння між "Наполі" та "Ліверпулем" буде доступна в Україні на телеканалі "Футбол 2". Також гру покаже російський телеканал "Матч ТВ".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні "Ліверпуль" виграв Суперкубок УЄФА, обігравши в драматичному протистоянні "Челсі".
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