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2 вересня • оновлено в 19:02
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Де дивитися онлайн Литва – Україна: розклад трансляцій відбору Євро-2020

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Збірна України з футболу в п'ятницю, 7 вересня, проведе черговий матч відбіркового турніру до Євро-2020.

У Вільнюсі підопічні Андрія Шевченка битимуться з командою Литви. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Литва – Україна. Початок – о 19:00 за київським часом.

Побачити виїзну для "жовто-синіх" зустріч можна буде на загальнонаціональному каналі "Україна". Крім того, пряму трансляцію з Вільнюса проведе спеціалізований "Футбол 1". Тут показ поєдинку буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю журналістів та експертів.

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збірна України з футболу

збірна України з футболу

Крім того, матч українців і литовців покаже російський мовник "Матч! Футбол 2".

Відзначимо, що збірна України впевнено лідирує у відбірковій групі В, маючи в активі 10 очок і випереджаючи на шість пунктів Люксембург. При цьому фаворит квінтету Португалія з двома набраними очками йде четвертою, маючи дві гри в запасі. Литва ж замикає турнірну таблицю з одним балом в активі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард збірної України Роман Яремчук отримав травму перед матчем відбору Євро-2020 з Литвою.

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Тема
Євро-2020
Місце
Литва Вільнюс
Тег
збірна України з футболу
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глух александр
глух александр
У п'ятницю,7-го !? Шось у мене календар тупий...
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
глух александр, все правильно, у Украины должен быть свой календарь, а не мос кальский.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
глух александр, а ты не умнее календаря? А смысл, да, иметь мозги в концлагере)))
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