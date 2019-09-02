Де дивитися онлайн Литва – Україна: розклад трансляцій відбору Євро-2020

Збірна України з футболу в п'ятницю, 7 вересня, проведе черговий матч відбіркового турніру до Євро-2020.

У Вільнюсі підопічні Андрія Шевченка битимуться з командою Литви. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Литва – Україна. Початок – о 19:00 за київським часом.

Побачити виїзну для "жовто-синіх" зустріч можна буде на загальнонаціональному каналі "Україна". Крім того, пряму трансляцію з Вільнюса проведе спеціалізований "Футбол 1". Тут показ поєдинку буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю журналістів та експертів.

збірна України з футболу

Крім того, матч українців і литовців покаже російський мовник "Матч! Футбол 2".

Відзначимо, що збірна України впевнено лідирує у відбірковій групі В, маючи в активі 10 очок і випереджаючи на шість пунктів Люксембург. При цьому фаворит квінтету Португалія з двома набраними очками йде четвертою, маючи дві гри в запасі. Литва ж замикає турнірну таблицю з одним балом в активі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард збірної України Роман Яремчук отримав травму перед матчем відбору Євро-2020 з Литвою.

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