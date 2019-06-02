Де дивитися онлайн футбол Україна – Панама: розклад трансляцій чемпіонату світу з футболу U-20

Молодіжна збірна України в понеділок, 3 червня, на чемпіонаті світу з футболу U-20 в Польщі проведе матч 1/8 фіналу.

Суперниками підопічних Олександра Петракова будуть футболісти з Панами.

Матч пройде на полі стадіону міста Тихи. Початок зустрічі – о 18:30 за київським часом.

Побачити зустріч українців та американців можна буде в прямому ефірі загальнонаціонального каналу UA: Перший. Крім того, за грою можна буде стежити в інтернеті на спеціальній стрімінговiй платформі sport.suspilne.media.

У разі успіху "синьо-жовті" в 1/4 фіналі битимуться з переможцем пари Колумбія - Нова Зеландія.

Нагадаємо, що в заключному матчі групового етапу мундіалю "синьо-жовті" зіграли внічию з Нігерією, завоювавши перше місце в групі D.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!