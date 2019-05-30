Де дивитися онлайн футбол Нігерія — Україна: розклад трансляцій ЧС U-20

На чемпіонаті світу 2019 року у Польщі молодіжна збірна України з футболу у четвер, 30 травня, проведе заключний матч групового етапу.

Команда Олександра Петракова, яка вже забронювала собі місце у плей-офф, зустрінеться із Нігерією. Поєдинок відбудеться на полі муніципального стадіону міста Бельсько-Бяла. Початок зустрічі — о 21:30 за київським часом.

Збірна України U-20

Підтримати "жовто-синіх" можна буде біля екранів телевізорів. Пряму трансляцію з Польщі організовує загальнонаціональний канал UA:Перший. Крім того, за грою можна буде стежити завдяки стрімінговій платформі sport.suspilne.media.

Зазначимо, що нашій команді, аби фінішувати на першому місці у квартеті і отримати простішого суперника в 1/8 фіналу, достатньо зіграти внічию.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков психанув, відповідаючи на запитання журналіста після важкої перемоги над катарцями.

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