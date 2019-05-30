ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Де дивитися онлайн футбол Нігерія — Україна: розклад трансляцій ЧС U-20

2.5тЧитати матеріал російською

На чемпіонаті світу 2019 року у Польщі молодіжна збірна України з футболу у четвер, 30 травня, проведе заключний матч групового етапу.

Команда Олександра Петракова, яка вже забронювала собі місце у плей-офф, зустрінеться із Нігерією. Поєдинок відбудеться на полі муніципального стадіону міста Бельсько-Бяла. Початок зустрічі — о 21:30 за київським часом.

Новини
"Усіх трясе": тренер України U-20 впав у ступор після матчу чемпіонату світу з футболу

Збірна України U-20

Збірна України U-20

Підтримати "жовто-синіх" можна буде біля екранів телевізорів. Пряму трансляцію з Польщі організовує загальнонаціональний канал UA:Перший. Крім того, за грою можна буде стежити завдяки стрімінговій платформі sport.suspilne.media.

Зазначимо, що нашій команді, аби фінішувати на першому місці у квартеті і отримати простішого суперника в 1/8 фіналу, достатньо зіграти внічию.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков психанув, відповідаючи на запитання журналіста після важкої перемоги над катарцями.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Польща
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Золотова Елена
Золотова Елена
Спаси6о вcем тeм, кто покaзaл мнe этoт caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁qu1ywzk Прoсто прoйдя опpос пoлyчилa пoчти пoлугoдовyю зарплату)) Пoльзуйтeсь, пoка есть вoзможноcть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Золотова Елена, админы, как всегда, спят. Сайт заполонили эти твари. Админки интересуются только словом к@цап!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

op-