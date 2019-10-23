Де дивитися онлайн Динамо – Копенгаген: на якому каналу трансляція матчу Ліги Європи

Київське "Динамо" приймає "Копенгаген"

Поєдинок лідерів групи ЛЄ пройде на НСК "Олімпійський" 24 жовтня. Час матчу – 22:00

Команди мають по чотири очки

"Динамо" втратило основного воротаря

Віцечемпіон України київське "Динамо" у четвер, 24 жовтня, проведе матч третього туру групового етапу Ліги Європи. Команда Олексія Михайличенка прийматиме данський "Копенгаген".

ЧАС МАТЧУ ДИНАМО – КОПЕНГАГЕН

Зустріч відбудеться на полі головної арени України НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL забезпечить онлайн-трансляцію матчу Динамо – Копенгаген. Початок зустрічі – о 22:00.

ФК "Динамо"

ДЕ ДИВИТИСЯ ДИНАМО – КОПЕНГАГЕН

Побачити поєдинок можна буде на телеканалі "Футбол 2". Трансляції передуватиме показ гри "Сент-Етьєн" – "Олександрія", а також аналітична студія за участю експертів і журналістів.

Крім того, у своїй ефірній сітці показ із Києва запланував російський мовник "Матч! Футбол 3".

Зазначимо, що після двох зіграних матчів "Динамо" та "Копенгаген" лідирують в групі В, маючи в активі по чотири очки. Водночас кияни ще не пропускали в турнірі, проте напередодні битви з головним конкурентом втратили через травму основного воротаря Дениса Бойка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренера "Динамо" Олексія Михайличенка не пускали в роздягальню команди на виїзній грі Ліги Європи зі шведським "Мальме".

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