Де дивитися онлайн Динамо - Брюгге: розклад трансляцій кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" в матчі-відповіді 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє вдома з бельгійським "Брюгге". Поєдинок на столичному НСК "Олімпійський" пройде у вівторок, 13 серпня.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Брюгге. Початок зустрічі о 20:30.

Шанувальники футболу, які не потраплять на київський стадіон, зможуть підтримати команду Олександра Хацкевича біля екранів ТБ. У прямому ефірі гру "біло-синіх" проти віце-чемпіонів Бельгії покаже український телеканал "2 + 2".

Крім того, пряма телетрансляція запланована на "9 каналі" (Дніпро) і російському "Матч! Футбол 2".

Матч в запису 14 серпня покаже "Матч! Футбол 1". Початок о 02:25, 6:00, 12:00 і 17:55.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня кияни не змогли вивезти перемогу з гостьового матчу проти "Брюгге". Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів.

10 серпня в центральному матчі 3-го туру УПЛ "біло-сині" поступилися донецькому "Шахтарю" (1:2).

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