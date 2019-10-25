Де дивитися онлайн чемпіонат України з футбол: на якомі каналу 12-й тур Прем'єр-ліги

У чемпіонаті України з футболу 26-27 жовтня пройдуть матчі 12-го туру розіграшу Прем'єр-ліги.

Центральним стане протистояння представників нашої країни в єврокубках – донецького "Шахтаря" та "Олександрії".

За традицією фанати зможуть побачити матчі ігрового дня в ефірі телеканалів "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН та 2+2. Вашій увагу повний розклад матчів і трансляції.

Новини Український клуб створив сенсацію в унікальному матчі Ліги Європи

Прем'єр-ліга України

12-й тур

26 жовтня (субота)

14:00. "Маріуполь" – "Колос", "Футбол 2"

Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка

Головний арбітр: Юрій Можаровський

17:00. "Олімпік" – "Дніпро-1", "Футбол 1"

Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

Головний арбітр: Євген Арановський

17:00. "Зоря" – "Ворскла", УНІАН

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Денис Шурман

27 жовтня (неділя)

14:00. "Львів" – "Десна", "Футбол 1"

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Ярослав Козик

17:00. "Шахтар" – "Олександрія", "Футбол 1"

Харків, стадіон "Металіст"

Головний арбітр: Віталій Романов

19:30. "Динамо" – "Карпати", 2+2

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Дмитро Крівушкін

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер "Динамо" Олексій Михайличенко повідомив про серйозну втрату команди.

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