Де дивитися онлайн чемпіонат України з футбол: на якомі каналу 12-й тур Прем'єр-ліги

У чемпіонаті України з футболу 26-27 жовтня пройдуть матчі 12-го туру розіграшу Прем'єр-ліги.
Центральним стане протистояння представників нашої країни в єврокубках – донецького "Шахтаря" та "Олександрії".
За традицією фанати зможуть побачити матчі ігрового дня в ефірі телеканалів "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН та 2+2. Вашій увагу повний розклад матчів і трансляції.
Прем'єр-ліга України
12-й тур
26 жовтня (субота)
14:00. "Маріуполь" – "Колос", "Футбол 2"
Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка
Головний арбітр: Юрій Можаровський
17:00. "Олімпік" – "Дніпро-1", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського
Головний арбітр: Євген Арановський
17:00. "Зоря" – "Ворскла", УНІАН
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Денис Шурман
27 жовтня (неділя)
14:00. "Львів" – "Десна", "Футбол 1"
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Ярослав Козик
17:00. "Шахтар" – "Олександрія", "Футбол 1"
Харків, стадіон "Металіст"
Головний арбітр: Віталій Романов
19:30. "Динамо" – "Карпати", 2+2
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Дмитро Крівушкін
Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер "Динамо" Олексій Михайличенко повідомив про серйозну втрату команди.
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