Де дивитися онлайн Атлетик – Барселона: розклад трансляцій матчу Примери

У чемпіонаті Іспанії з футболу в п'ятницю, 16 серпня, стартує новий сезон елітного дивізіону – Примери.

Відкривати першість буде чинний чемпіон "Барселона". У стартовій грі команда Ернесто Вальверде зіграє на виїзді з одним з найбільш принципових суперників – "Атлетиком" з Більбао. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

В Україні протистояння "синьо-гранатових" і "червоно-білих" можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1". Тут показу зустрічі передуватиме традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.

Атлетик – Барселона

У Росії пряму трансляцію з Більбао проведе канал "Матч ТВ". Тут також до поєдинку пройде обговорення шансів команд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Реал" прийняв рішення щодо майбутнього в команді воротаря збірної України Андрія Луніна.

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