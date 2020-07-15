Де дивитися онлайн 32-й тур УПЛ: календар, таблиця, розклад трансляцій

В Українській футбольній Прем'єр-лізі 15-16 липня пройдуть матчі передостаннього, 31-го, туру розіграшу національної першості.

Головною подією ігрового дня, безсумнівно, стане битва київського "Динамо" та луганської "Зорі", які ведуть очну боротьбу за друге місце і путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів.

Традиційно матчі УПЛ можна буде побачити на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 та УНІАН. Вашій увазі повний розклад туру.

Прем'єр-ліга України. 31-й тур

15 липня (середа)

19.00. "Шахтар" – "Колос", "Футбол 1"

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Олександр Шандор

16 липня (вівторок)

17:00. "Ворскла" – "Маріуполь", "Футбол 2"

Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського

Головний арбітр: Дмитро Крівушкін 17:00. "Львів" – "Олімпік", "Футбол 1"

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Денис Шурман 19.00. "Десна" – "Олександрія", УНІАН

Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Максим Козиряцький 19.00. "Динамо" – "Зоря, 2+2

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Катерина Монзуль

Арбітр VAR: Віталій Романов

Матч "Дніпро-1" – "Карпати" не відбудеться через зняття з розіграшу УПЛ львівської команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболістів київського "Динамо" напередодні матчу з "Зорею" замкнуть на клубній базі.