Де дивитися онлайн 32-й тур УПЛ: календар, таблиця, розклад трансляцій
В Українській футбольній Прем'єр-лізі 15-16 липня пройдуть матчі передостаннього, 31-го, туру розіграшу національної першості.
Головною подією ігрового дня, безсумнівно, стане битва київського "Динамо" та луганської "Зорі", які ведуть очну боротьбу за друге місце і путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів.
Традиційно матчі УПЛ можна буде побачити на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 та УНІАН. Вашій увазі повний розклад туру.
Прем'єр-ліга України. 31-й тур
15 липня (середа)
19.00. "Шахтар" – "Колос", "Футбол 1"
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Олександр Шандор
16 липня (вівторок)
17:00. "Ворскла" – "Маріуполь", "Футбол 2"
Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського
Головний арбітр: Дмитро Крівушкін
17:00. "Львів" – "Олімпік", "Футбол 1"
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Денис Шурман
19.00. "Десна" – "Олександрія", УНІАН
Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна
Головний арбітр: Максим Козиряцький
19.00. "Динамо" – "Зоря, 2+2
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Катерина Монзуль
Арбітр VAR: Віталій Романов
Матч "Дніпро-1" – "Карпати" не відбудеться через зняття з розіграшу УПЛ львівської команди.
Як повідомляв OBOZREVATEL, футболістів київського "Динамо" напередодні матчу з "Зорею" замкнуть на клубній базі.