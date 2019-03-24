Де дивитися Люксембург - Україна: розклад трансляцій відбору на Євро-2020

Збірна України з футболу в понеділок, 25 березня, в Люксембурзі проведе свій другий матч відбіркового раунду чемпіонату Європи 2020 року.

OBOZREVATEL проведе онлайн трансляцію матчу Люксембург - Україна. Початок - о 21:45.

Збірна України з футболу

Побачити поєдинок можна буде у прямому ефірі загальнонаціонального каналу "Україна" і спеціалізованого "Футбол 1", де показ гри буде супроводжуватися традиційною аналітичною студією. Коментувати гру буде Віктор Вацко.

Крім того, трансляцію в своїй ефірній сітці запланував російський мовник "Матч! Футбол 3".

У записі гру покажуть 26 березня о 03:15 "Матч! Футбол 3", о 07:00 "Матч! Футбол 1", о 11:00 "Матч! Футбол 2".

Нагадаємо, що наша національна команда в 1-му турі кваліфікації на Євро-2020 сенсаційно зіграла внічию з Португалією. Цей результат викликав заздрість у Росії.

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