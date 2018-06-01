Де дивитися Франція - Італія: розклад трансляцій товариського матчу

Збірна Франції в рамках підготовки до чемпіонату світу зіграє товариський матч з командою Італії в Ніцці, на стадіоні "Альянц Рів'єра".

Початок гри о 22.00 за київським часом. У прямому ефірі за протистоянням можна буде спостерігати на "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1".

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До цього команди виявляли найсильнішу 38 разів. Десять перемог здобула збірна Франції. 18 матчів виграли італійці. Десять зустрічей завершилися нічийним результатом.

У рейтингу ФІФА збірна Франції на сьомому місці. Італія на 20-й позиції.

На ЧС-2018 в групі "триколірним" належить зіграти з Данією, Австралією і Перу. Італія не потрапила на турнір, програвши збірній Швеції в стикових матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України в товариському матчі зіграла внічию з учасниками ЧС-2018.