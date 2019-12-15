Де дивитися онлайн Десна - Динамо: розклад трансляцій чемпіонату України з футболу

Київське "Динамо" в заключному турі зимової частини чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі в неділю, 15 грудня, відправиться в гості до чернігівської "Десни".

Поєдинок пройде на стадіоні ім Гагаріна і почнеться о 14:00. Пряма телетрансляція цього матчу 18-го туру запланована на телеканалі "2 + 2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 грудня поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" - "Лугано" завершився з рахунком 1:1. Українська команда зайняла передостаннє місце в групі і вилетіла з турніру.

Після поєдинку Георгій Бущан емоційно прокоментував такий результат, заявивши, що "дно пробито" і "це катастрофа".

Головний тренер Олексій Михайличенко висловив упевненість, що в негативному результаті для столичної команди винні всі.

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