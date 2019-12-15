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15 грудня • оновлено в 13:41
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Де дивитися онлайн Десна - Динамо: розклад трансляцій чемпіонату України з футболу

1.1т
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Київське "Динамо" в заключному турі зимової частини чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі в неділю, 15 грудня, відправиться в гості до чернігівської "Десни".

Де дивитися онлайн Десна - Динамо: розклад трансляцій чемпіонату України з футболу

Поєдинок пройде на стадіоні ім Гагаріна і почнеться о 14:00. Пряма телетрансляція цього матчу 18-го туру запланована на телеканалі "2 + 2".

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18-й тур чемпіонату України з футболу: розклад, результати і огляди

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 грудня поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" - "Лугано" завершився з рахунком 1:1. Українська команда зайняла передостаннє місце в групі і вилетіла з турніру.

Після поєдинку Георгій Бущан емоційно прокоментував такий результат, заявивши, що "дно пробито" і "це катастрофа".

Головний тренер Олексій Михайличенко висловив упевненість, що в негативному результаті для столичної команди винні всі.

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Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Чернігів
Теги
ФК Динамо Київ ФК Десна
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