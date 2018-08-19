Де дивитися "Аякс" - "Динамо": розклад трансляцій плей-офф Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" в плей-офф відбору Ліги чемпіонів зіграє в гостях з "Аяксом". Перший поєдинок двоматчевого протистояння відбудеться в Амстердамі на "Йохан Кройф Арені" в середу, 22 серпня.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Аякс - Динамо. Початок зустрічі о 22:00.

Шанувальники футболу, які не потраплять на стадіон, зможуть підтримати команду Олександра Хацкевича біля екранів ТБ. У прямому ефірі гру "біло-синіх" проти віце-чемпіонів Нідерландів покаже телеканал "Футбол 2".

У записі матч буде доступний на каналі "Футбол 1" 23 Серпня о 08:15 і на каналі "Футбол 2" о 19:05.

Відзначимо, що в останній раз команди перетиналися в 2010-му році, коли "Аякс" на своєму полі здолав українців з рахунком 2: 1 і вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що в третьому кваліфікаційному раунді "Динамо" за сумою двох матчів пройшло чеську "Славію".

Напередодні в 5-му турі УПЛ віце-чемпіони України обіграли ФК "Олександрію".