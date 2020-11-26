Де дивитися АЕК – "Зоря": розклад трансляцій матчу Ліги Європи

У четвер, 26 листопада, відбудеться матч четвертого туру групового етапу Ліги Європи, в межах якого "Зоря" приїде в гості до АЕКу.

Луганський клуб займає останню сходинку в квартеті G після трьох матчів, не набравши жодного очка і пропустивши дев'ять голів при двох забитих. У першому поєдинку грецька команда не залишила шансів підопічним Віктора Скрипника, розгромивши їх із рахунком 4:1 на виїзді.

Не дивно, що "Зоря" є аутсайдером матчу. На перемогу АЕКа ставки приймаються за коефіцієнт 1,66, на нічию – за 4,00, а успіх українців оцінюється котируванням 5,00.

Пряму трансляцію протистояння, яке почнеться о 19:55 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1" і медіасервісі MEGOGO на pop-up каналі "Volia Football HD 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в перших двох турах "Зоря" розгромно програла "Лестеру" на виїзді і мінімально поступилася "Бразі", пропустивши два голи на старті зустрічі.