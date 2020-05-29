Де дивитися 24-й тур УПЛ: календар і розклад трансляцій

В Україні в суботу, 30 травня, поновлюються матчі футбольної першості в розіграші Прем'єр-ліги. При цьому всі ігри будуть проходити без глядачів через пандемію коронавірусу.
Центральним протистоянням 24-го туру стане битва "Шахтаря" і "Динамо" в Києві на НСК "Олімпійський". Цікаво, що господарями зустрічі виступлять "гірники", а судити її буде повністю жіноча бригада арбітрів.
Традиційно матчі УПЛ в прямому ефірі покажуть телеканали "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.
Прем'єр-ліга України. 24-й тур
30 травня (субота)
14:00. "Колос" – "Десна", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Оболонь-Арена"
Головний арбітр: Юрій Іванов
17:00. "Олександрія" – "Зоря". "Футбол 2"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Євген Арановський
Арбітр VAR: Микола Балакін
17:00. "Дніпро-1" – "Олімпік", УНІАН
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Головний арбітр: Андрій Коваленко
31 травня (неділя)
14:00. "Ворскла" – "Львів", "Футбол 1"
Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського
Головний арбітр: Максим Козиряцький
14:00. "Карпати" – "Маріуполь", УНІАН
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Дмитро Бондаренко
17:00. "Шахтар" – "Динамо", "Футбол 1"
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Катерина Монзуль
Арбітр VAR: Віталій Романов
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко розповів, чи зупинять розіграш УПЛ, якщо у когось з футболістів виявлять коронавірус.
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