"Давно знаю": легіонер "Динамо" зробив зізнання про Україну

Данська легіонер київського "Динамо" Міккель Дуелунд зізнався, що комфортно почуває себе в Україні та прагне відкривати для себе її нові місця.

22-річний півзахисник також поділився емоціями від поїздки до Чорнобиля.

Міккель Дуелунд і Карлос Де Піна Isntagram Міккель Дуелунда

"Мені подобається Київ. Навіть коли їду в Данію, відчуваю, що мій дім – це Київ. Відчуваю себе частиною українського суспільства. Чорнобиль – це був неймовірний досвід. Там відбулися жахливі події в минулому. Я давно знаю про Чорнобиль і хотілося побувати там. Хочу зазначити, що в Чорнобилі дуже моторошно. Ми відчули атмосферу катастрофи і побачили лякають речі. Але в цілому мені подобається дізнаватися більше про Україну", – наводить слова Дуелунда прес-служба "біло-синіх".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міккель Дуелунд повідомив, що пропустить найближчі півтора місяці через операцію.

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