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19 листопада • оновлено в 19:05
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У мережі виник ажіотаж через фото 14-річного футболіста "Аякса"

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Матч голландського чемпіонату, в якому юнаки з "Аякса" приймали однолітків зі "Спарти", закінчився впевненою перемогою амстердамців з рахунком 6:2.

Але не це привернуло до себе увагу користувачів ынтернету, а фотографії боротьби 14-річного велетня господарів проти малюків з команди гостей.

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Девід Есмон

Девід Есмон

GiveMeSport

Юного центрального захисника амстердамців звуть Девід Есмон, а його зріст у 14-річному віці становить 190 сантиметрів. У нинішньому сезоні на його рахунку 10 матчів, 2 забитих м'ячі і 1 гольова передача.

Він впевнено піднімається по сходинках юнацької клубної структури "Аяксу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський голкіпер "Фігейренсе" зробив "сейв тисячоліття" в матчі місцевого чемпіонату.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Місце
Нідерланди Амстердам
Тег
ФК Аякс
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