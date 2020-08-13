Чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів завершився сенсацією

Футбольний клуб "РБ Лейпциг" став другим півфіналістом Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. У чвертьфіналі німецька команда сенсаційно обіграла іспанський "Атлетіко".

Зустріч на лісабонському стадіоні "Жозе Алваладе" завершилася з рахунком 2:1. Перед грою букмекери на прохід "Атлетіко" давали коефіцієнт 1,61, тоді як підсумковий успіх "Лейпцига" оцінювався в 2,4.

Через пандемію коронавiрусу, починаючи з цієї стадії команди проводять по одному матчу на нейтральному полі в Португалії.

У першому таймі телеглядачі голів не побачили. Команди більшу частину часу провели в грі в центрі поля. "Лейпциг" проводив позиційні атаки, але монолітний захист іспанців був бездоганним. У свою чергу "Атлетіко" огризався гострими контратаками.

Відразу після перерви німці повели в рахунку після того, як Ольмо несподівано всіх перестрибнув і забив головою в дальній кут – 1:0.

Підопічні Симеона ударом з пенальті змогли зрівняти рахунок, але за 2 хвилини до завершення основного часу номінальні господарі забили переможний гол.

З центру поля м'яч дійшов на вільний фланг Анхеліньо, який викотив круглого до краю штрафного на Адамса. Тайлер підробив м'яч і пробив з лінії, після чого м'яч рикошетом від Савича влетів у ворота – 2:1.

У півфіналі "Лейпциг" зіграє з ПСЖ. Напередодні французи мінімально програвали весь матч італійської "Аталанти", але на 90-й і 90+3-й хвилині змогли забити два голи і здобути перемогу.

Раніше донецький "Шахтар" розгромив швейцарський "Базель" і вийшов до півфіналу Ліги Європи.