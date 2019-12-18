Через Зозулю: іспанські ультрас здійснили напад на президента клубу

На президента "Райо Вальєкано" Рауля Мартіна Преса, який підтримав українського футболіста "Альбасете" Романа Зозулю, було скоєно напад з боку ультрас команди.

Як повідомляє Sport.ua, під час матчу Кубка Іспанії проти "Тарасони" з трибун лунали образливі вигуки на адресу президента, а після його завершення група з 30 уболівальників оточила його машину та завдала серйозної шкоди транспортному засобу функціонера.

Рауль Мартін Преса Football.ua

Преса був змушений звернутися у правоохоронні органи.

Нагадаємо, що матч між "Райо Вальєкано" й "Альбасете" був перерваний після першого тайму через образи на адресу Зозулі. Гравці гостей підтримали свого партнера по команді та відмовилися виходити на другий тайм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Зозуля прокоментував образливі вигуки ультрас "Райо Вальєкано" на свою адресу.

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