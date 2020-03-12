Головна Новини
12 березня • оновлено в 13:02
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Через коронавірус: УЄФА хотів прибрати Італію з Ліги Європи

1.3т
Читати матеріал російською

УЄФА просив "Рому" та "Інтер" відмовитися від участі в Лізі Європи через ситуацію з коронавірусом в Італії.

Як повідомляє Telegram-канал "Ложа преси" з посиланням на італійське видання Il Messaggero, команди відхилили прохання Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Футболісти "Роми"

Футболісти "Роми"

Goal.com

Варто відзначити, що "Ювентус", "Аталанта" та "Наполі" є ще трьома представниками Італії в Лізі чемпіонів, а у футболіста туринського клубу Даніеле Ругані був виявлений коронавірус.

OBOZREVATEL уважно стежить за ситуацією із впливом коронавірусу на спорт і розповідає про останні новини по цій темі в режимі онлайн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи між "Інтером" і "Хетафе" та "Севільєю" і "Ромою" перенесені на невизначений термін через епідемію.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ліга чемпіонів Ліга Європи Коронавірус
Теги
УЄФА ФК Аталанта ФК Наполі ФК Ювентус ФК Хетафе ФК Інтер ФК Рома Севілья
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Реал
VS
Эйбар
Инд. тотал Реала больше 2.5
1.94 Сделать ставку
Лион
VS
Реймс
Инд. тотал Лиона больше 1.5
2.23 Сделать ставку
Фортуна
VS
Падерборн
Победа Фортуны
2.02 Сделать ставку
Фулхэм
VS
Брентфорд
Победа Фулхэма с форой (0)
1.99 Сделать ставку
Арминия
VS
Оснабрюк
Победа Арминии с форой (-1)
2.11 Сделать ставку
Гройтер Фюрт
VS
Гамбург
Гамбург не проиграет и тотал меньше 3.5
1.85 Сделать ставку
Лос-Анджелес Кингз
VS
Оттава Сенаторз
Победа Лос-Анджелеса в основное время
1.99 Сделать ставку
Колорадо Эвеланш
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Нью-Йорка с форой в +1,0 шайбы
1.71 Сделать ставку
Эдмонтон Ойлерз
VS
Виннипег Джетс
Победа Виннипега или ничья в основное время
1.73 Сделать ставку
Чикаго Блэкхокс
VS
Сан-Хосе Шаркс
Победа Чикаго с нулевой форой
1.55 Сделать ставку