УЄФА просив "Рому" та "Інтер" відмовитися від участі в Лізі Європи через ситуацію з коронавірусом в Італії.

Як повідомляє Telegram-канал "Ложа преси" з посиланням на італійське видання Il Messaggero, команди відхилили прохання Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Футболісти "Роми" Goal.com

Варто відзначити, що "Ювентус", "Аталанта" та "Наполі" є ще трьома представниками Італії в Лізі чемпіонів, а у футболіста туринського клубу Даніеле Ругані був виявлений коронавірус.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи між "Інтером" і "Хетафе" та "Севільєю" і "Ромою" перенесені на невизначений термін через епідемію.

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