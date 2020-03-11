23-й (14-15 березня) і 24-й (21 березня) тури чемпіонату України по футболу в Прем'єр-лізі пройдуть без уболівальників, повідомляє Tribuna.com з посиланням на свої джерела в УПЛ.

Епідемія коронавируса в Україні

Офіційно організація поки про це не оголосила, проте з відповідною заявою вже виступив донецький"Олімпік".

Раніше Кабмін прийняв рішення ввести карантин в Україні через епідемію коронавiрусу. Він триватиме з 12 березня до 3 квітня.

У столиці закриють школи, дитячі садки, позашкільні та вищі навчальні заклади, а також розважальні центри, кінотеатри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА через коронавiрусу скасував матчі Ліги Європи.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!