ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Через дебати Зеленського та Порошенка: гравець збірної Росії накинувся на Ракицького

2.3тЧитати матеріал російською

Один з лідерів "Зеніта" і збірної Росії Артем Дзюба зізнався, що одного разу не витримав і через політику посварився з українським легіонером команди Ярославом Ракицьким.

"Ми обговорюємо щось про Україну, я навіть не витримав одного разу - як раз передвиборні дебати були між Порошенком і Зеленським. Ми їхали в автобусі, я відразу за ним, Ярослав сидить і дивиться, як вони там балакають - і в якийсь момент я кажу йому: "Яра, будь ласка, вимкни, я більше не можу". Він любить свою країну, справжній українець, все прекрасно розуміє - де чорне, де біле. Уособлення адекватного - а-ля Усик", - цитуємо Дзюбу Sport24.

Ярослав Ракицький та Артем Дзюба

Ярослав Ракицький та Артем Дзюба

Новини
"Якщо дозволите": Ахметов вперше розповів, як пішов Ракицький

Нагадаємо, що в січні 2019 року футболіст збірної України Ярослав Ракицький підписав контракт на 3,5 роки з російським "Зенітом". Трансфер українця обійшовся команді з Санкт-Петербурга в 10 мільйонів євро. У складі "Зеніту" в нинішньому сезоні Ракицький встиг провести 16 матчів, забив 3 м'ячі і став чемпіоном Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник санкт-петербурзького "Зеніту" Ярослав Ракицький став автором неординарного досягнення в нинішньому футбольному сезоні.

29-річний захисник, якого перестали викликати в збірну України після переходу в російський клуб, став чемпіоном відразу двох країн - України та Росії.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "чемпіонат Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат Росії
Особи
Ярослав РакицькийАртем ДзюбаРінат Ахметов
Теги
ФК ЗенітФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
18
6
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки