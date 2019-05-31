Через дебати Зеленського та Порошенка: гравець збірної Росії накинувся на Ракицького

Один з лідерів "Зеніта" і збірної Росії Артем Дзюба зізнався, що одного разу не витримав і через політику посварився з українським легіонером команди Ярославом Ракицьким.

"Ми обговорюємо щось про Україну, я навіть не витримав одного разу - як раз передвиборні дебати були між Порошенком і Зеленським. Ми їхали в автобусі, я відразу за ним, Ярослав сидить і дивиться, як вони там балакають - і в якийсь момент я кажу йому: "Яра, будь ласка, вимкни, я більше не можу". Він любить свою країну, справжній українець, все прекрасно розуміє - де чорне, де біле. Уособлення адекватного - а-ля Усик", - цитуємо Дзюбу Sport24.

Ярослав Ракицький та Артем Дзюба

Нагадаємо, що в січні 2019 року футболіст збірної України Ярослав Ракицький підписав контракт на 3,5 роки з російським "Зенітом". Трансфер українця обійшовся команді з Санкт-Петербурга в 10 мільйонів євро. У складі "Зеніту" в нинішньому сезоні Ракицький встиг провести 16 матчів, забив 3 м'ячі і став чемпіоном Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник санкт-петербурзького "Зеніту" Ярослав Ракицький став автором неординарного досягнення в нинішньому футбольному сезоні.

29-річний захисник, якого перестали викликати в збірну України після переходу в російський клуб, став чемпіоном відразу двох країн - України та Росії.

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