Ексукраїнець, капітан польського клубу "Ягеллонія" Тарас Романчук відмовився потиснути руку гравцеві "Вісли" перед матчем чемпіонату Польщі, оскільки раніше суперник назвав його "бандерівцем".

Тарас Романчук

Інцидент трапився перед стартовим свистком поєдинку національної першості Польщі "Вісла" – "Ягеллонія". Тарас Романчук, який вивів на поле свою команду з капітанською пов'язкою, обмежився привітанням арбітрів і демонстративно проігнорував капітана господарів – поляка Домініка Фурмана.

Podobno Furman dalej czeka ... pic.twitter.com/5UQnI0zMJn – Krzysztof Gorwa (@ Drogba217Kris) 27 жовтня 2019 р.

Обидва гравці вже вступали у конфлікт раніше. У лютому 2019 року між футболістами "Вісли" і "Ягеллонії" трапилася сутичка на полі, в результаті якої Фурман назвав Романчука "бандерівцем". За кілька днів обидва гравці принесли один одному офіційні вибачення.

Яремчук є уродженцем міста Ковель, Волинської області. У 2018 році півзахисник дебютував за збірну Польщі, раніше отримавши громадянство цієї країни. З 2013 року півзахисник виступає у чемпіонаті Польщі.

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