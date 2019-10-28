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28 жовтня • оновлено в 18:25
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Через "б*ндерівця": у чемпіонаті Польщі трапився скандал із ексукраїнцем

3.4т Читати матеріал російською

Ексукраїнець, капітан польського клубу "Ягеллонія" Тарас Романчук відмовився потиснути руку гравцеві "Вісли" перед матчем чемпіонату Польщі, оскільки раніше суперник назвав його "бандерівцем".

Тарас Романчук

Тарас Романчук

Інцидент трапився перед стартовим свистком поєдинку національної першості Польщі "Вісла" – "Ягеллонія". Тарас Романчук, який вивів на поле свою команду з капітанською пов'язкою, обмежився привітанням арбітрів і демонстративно проігнорував капітана господарів – поляка Домініка Фурмана.

Обидва гравці вже вступали у конфлікт раніше. У лютому 2019 року між футболістами "Вісли" і "Ягеллонії" трапилася сутичка на полі, в результаті якої Фурман назвав Романчука "бандерівцем". За кілька днів обидва гравці принесли один одному офіційні вибачення.

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Яремчук є уродженцем міста Ковель, Волинської області. У 2018 році півзахисник дебютував за збірну Польщі, раніше отримавши громадянство цієї країни. З 2013 року півзахисник виступає у чемпіонаті Польщі.

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Особа
Тарас Романчук
Місце
Польща Плоцьк
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А что, это разве оскорбление?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Pyankovsky Alexey, как для кого. Доя меня, например, да.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
рагуль..что с него взять.
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