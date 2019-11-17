Черчесов пояснив розгром збірної Росії

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов заявив, що команда зіграла проти бельгійців у відкритий футбол, так як їй це дозволяла зробити турнірна ситуація в групі.

Станіслав Черчесов (в центрі) РФС

"Ми знали як грає збірна Бельгії, але не хотіли сидіти в обороні. По-перше нам потрібно було вигравати 2:0, щоб посісти перше місце в групі. По-друге ми дуже хотіли зіграти з такою командою на зустрічних курсах, щоб зрозуміти, що ми з себе представляємо проти суперника такого рівня. Я б не назвав цей матч експериментом. Ситуація змушувала нас перемагати, щоб посісти перше місце. Я розумів, що це ризик", – цитує Черчесова пресслужба Російського футбольного союзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL , зустріч 9-го туру відбору на Євро-2020 Росія - Бельгія відбулася в Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені" і завершилася з рахунком 1:4.

Після матчу в інтернеті шанувальники російської команди не соромилися у виразах, критикуючи виступ футболістів.

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