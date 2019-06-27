ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Чемпіонів світу з України "побили" в їхньому клубі

2.2тЧитати матеріал російською

Чемпіонів світу з футболу U-20 в складі молодіжної збірної України Владислава супряга і Олександра Сафронова гаряче зустріли в їх рідному клубі "Дніпро-1".

Футболісти, повернувшись до табору команди, пройшли через імпровізований коридор, де одноклубники символічно побили їх, відвісив пристойні запотиличники і наставивши синців.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Новини
Закарпатські вболівальники жорстоко побили суддю — фото

Нагадаємо, що у фінальному матчі в польському місті Лодзь підопічні Олександра Петракова, поступаючись по ходу гри збірної Південної Кореї, зуміли в підсумку перемогти з рахунком 3:1.

Олександр Сафронов зіграв на цьому чемпіонаті в чотирьох поєдинках. Екс-форвард "Динамо" Владислав Супряга зробив в фіналі дубль.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel