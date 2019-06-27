Чемпіонів світу з України "побили" в їхньому клубі

Чемпіонів світу з футболу U-20 в складі молодіжної збірної України Владислава супряга і Олександра Сафронова гаряче зустріли в їх рідному клубі "Дніпро-1".

Футболісти, повернувшись до табору команди, пройшли через імпровізований коридор, де одноклубники символічно побили їх, відвісив пристойні запотиличники і наставивши синців.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Нагадаємо, що у фінальному матчі в польському місті Лодзь підопічні Олександра Петракова, поступаючись по ходу гри збірної Південної Кореї, зуміли в підсумку перемогти з рахунком 3:1.

Олександр Сафронов зіграв на цьому чемпіонаті в чотирьох поєдинках. Екс-форвард "Динамо" Владислав Супряга зробив в фіналі дубль.

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