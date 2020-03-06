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6 березня • оновлено в 21:21
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Чемпіонат України з футболу: де дивитися онлайн 22-й тур Прем'єр-ліги

1.4т
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В українській футбольній Прем'єр-лізі 7-8 березня відбудуться матчі заключного 22-го туру першого етапу першості.

Центральної грою вважається протистояння київського "Динамо" та "Олександрії". Крім того, інтерес викликає поєдинок "Десни" та "Зорі".

Традиційно вболівальники зможуть побачити ігри на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН та 2+2. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр-ліга України. 22-й тур

7 березня (субота)

14:00. "Ворскла" – "Олімпік", "Футбол 2"
Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського
Головний арбітр: Денис Кутаков

14:00. "Десна" – "Зоря", УНІАН
Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна
Головний арбітр: Катерина Монзуль
Арбірт VAR: Віталій Романов

17:00. "Олександрія" – "Динамо", "Футбол 2"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Юрій Можаровський

8 марта (неділя)

14:00. "Львів" – "Карпати", "Футбол 1"
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Віктор Копієвський

17:00. "Колос" – "Шахтар", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Оболонь-Арена"
Головний арбітр: Ярослав Козик

17:00. "Дніпро-1" – "Маріуполь", 2+2
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Головний арбітр: Євген Арановський
Арбітр VAR: Сергій Бойко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українській Прем'єр-лізі прийняли гучне рішення щодо формату проведення чемпіонату.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Прем'єр-ліга України
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