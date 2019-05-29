"Челсі" - "Арсенал": відео голів фіналу Ліги Європи

У Баку на Олімпійському стадіоні відбувся фінал Ліги Європи сезону 2018/2019. У вирішальному матчі "Челсі" обіграв "Арсенал". Матч між лондонськими командами завершився з рахунком 4:1.

Після нудного першого тайму футболісти влаштували справжню гольову феєрію у другому. За рахунку 3:0 "Арсенал" забив гол у відповідь і, здавалося, зможе реанімувати гру. Однак четвертий м'яч від Азара поховав усі надії "канонірів".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Нагадаємо, що 1 червня англійські "Ліверпуль" і "Тоттенхем" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2018/2019. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію фіналу Ліги чемпіонів Тоттенхем – Ліверпуль.

Букмекери вже опублікували котирування на переможця турніру, а також стало відомо, який телеканал в Україні покаже цей фінал.

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