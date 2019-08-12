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Був у навушниках: в Росії сталася смертельна трагедія з 15-річним футболістом

1.5т Читати матеріал російською

У Санкт-Петербурзі сталася смертельна трегедії із захисником юнацької команди ДФК "Зеніт-84". 15-річний Максим Давлатов загинув, потрапивши під колеса електрички 10 серпня.

За даними слідчих, машиніст подавав сигнали і гальмував, але уникнути трагедії не вдалося. Молода людина переходила залізничні колії по нерегульованому пішохідному переходу, передає РІА Новини. При цьому, за розповідями очевидців, хлопець захопився телефоном, був у навушниках і не чув сигналу поїзда, що наближається.

"Реанімація приїхала дуже швидко! Але хвилин через п'ять його вже накрили", - відзначає один з користувачів.

Максим Давлатов

Максим Давлатов

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Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
ФК Зеніт
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