Був у навушниках: в Росії сталася смертельна трагедія з 15-річним футболістом

У Санкт-Петербурзі сталася смертельна трегедії із захисником юнацької команди ДФК "Зеніт-84". 15-річний Максим Давлатов загинув, потрапивши під колеса електрички 10 серпня.

За даними слідчих, машиніст подавав сигнали і гальмував, але уникнути трагедії не вдалося. Молода людина переходила залізничні колії по нерегульованому пішохідному переходу, передає РІА Новини. При цьому, за розповідями очевидців, хлопець захопився телефоном, був у навушниках і не чув сигналу поїзда, що наближається.

"Реанімація приїхала дуже швидко! Але хвилин через п'ять його вже накрили", - відзначає один з користувачів.

Максим Давлатов

Федерація футболу Санкт-Петербурга організувала збір грошей матері гравця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, змагання автогонщиків у Росії завершилися трагедією - одна з машин знесла телевежу і загорілася, що коштувало життям гонщику.

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